Rai: Renzi, 'Vespa? Che brutta fine arrivare a fare portavoce governo'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Che brutta fine per Vespa arrivare a fare il portavoce del governo per di più sul servizio pubblico…". Lo dice Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. "L'atteggiamento di Vespa e poi quello di Porro che ieri ha fatto un evento pagato da Eni e la presidente del Consiglio ci è andata e non viene in aula, Meloni va a un evento pagato da sponsor e non viene in aula. Si sono ammattiti tutti, qui".