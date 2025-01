Ramy: Bonaccini, 'attacco indegno a Sinagoga Bologna, reazione ferma e unita'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Indegno l’attacco alla Sinagoga di Bologna, da condannare duramente assieme alle violenze ai danni delle Forze dell’Ordine e gli atti vandalici nel centro storico cittadino. Ho chiamato il presidente della Comunità ebraica Massimo De Paz per espri...

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "Indegno l’attacco alla Sinagoga di Bologna, da condannare duramente assieme alle violenze ai danni delle Forze dell’Ordine e gli atti vandalici nel centro storico cittadino. Ho chiamato il presidente della Comunità ebraica Massimo De Paz per esprimere piena solidarietà all’intera Comunità, così come esprimo vicinanza alle Forze dell’Ordine, vittime di attacchi da parte di delinquenti che non hanno alcuna giustificazione e che speriamo vengano individuati prima possibile". Lo afferma l'eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini.

"Ora -aggiunge- serve una reazione ferma e unitaria delle istituzioni, delle rappresentanze politiche e sociali e dei cittadini che hanno a cuore i valori di solidarietà, rispetto e tolleranza che da sempre sono patrimonio della nostra terra".