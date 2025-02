Ramy: processo immediato per Fares, udienza 18 aprile

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - È in calendario per il 18 aprile prossimo - davanti al tribunale di Milano - il processo, con rito immediato, nei confronti di Fares Bouzidi, il 22enne tunisino accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del giovane che guidava lo scooter che non si &e...