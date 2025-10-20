Ranucci: Carfagna (Nm) su falso video Donzelli, 'mia pdl rafforza normativa contro deepfake'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il video che circola su Giovanni Donzelli è un falso, realizzato con l’intelligenza artificiale. Dimostra come chiunque possa diventare bersaglio di manipolazioni digitali sempre più sofisticate. È il segno di un’urgenza che non poss...

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Il video che circola su Giovanni Donzelli è un falso, realizzato con l’intelligenza artificiale. Dimostra come chiunque possa diventare bersaglio di manipolazioni digitali sempre più sofisticate. È il segno di un’urgenza che non possiamo ignorare: occorre rafforzare la normativa contro la diffusione fraudolenta dei deepfake. La legge già prevede sanzioni per i contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale, ma non basta".

Lo scrive su Instagram Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Per questo ho presentato una proposta che rende la norma più stringente: introdurre un sistema di marcatura obbligatoria per i contenuti deepfake e estendere la responsabilità alle piattaforme digitali, con sanzioni amministrative in caso di mancato controllo. I recenti casi di cronaca lo dimostrano: non è più una minaccia lontana, ma un rischio concreto per la democrazia. Serve un passo avanti, deciso e immediato", conclude.