Un commando di dieci persone ha messo in atto una rapina spettacolare in Puglia.

Un assalto ben pianificato

Questa mattina, poco prima delle 8, un commando di dieci persone ha messo in atto un audace assalto a un furgone portavalori sulla Statale 96, nei pressi di Toritto, in direzione Altamura, in provincia di Bari. L’operazione, che ha sorpreso i passanti e gli automobilisti, è stata caratterizzata da un’azione coordinata e violenta. I rapinatori hanno bloccato la strada incendiando alcune auto, creando un vero e proprio ostacolo per il furgone, e hanno aperto il fuoco, sparando diversi colpi d’arma da fuoco per intimidire i membri dell’equipaggio e chiunque si trovasse nelle vicinanze.

Strategia e violenza

Le modalità di esecuzione dell’assalto suggeriscono una pianificazione meticolosa. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero utilizzato anche due bombe per garantire il successo dell’operazione. La scelta di un orario mattutino, quando il traffico è generalmente più intenso, potrebbe essere stata strategica per massimizzare l’impatto e ridurre le possibilità di intervento delle forze dell’ordine. Il bottino, che si stima essere di circa un milione di euro, rappresenta un colpo significativo per i criminali, ma anche un grave allerta per le autorità locali, che devono affrontare un aumento della criminalità organizzata nella regione.

Reazioni e indagini in corso

La notizia dell’assalto ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente, avviando le indagini per identificare i responsabili e recuperare il bottino. La Polizia ha già avviato controlli su strade e autostrade limitrofe, mentre si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere indizi utili. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore sicurezza per i trasporti di valori e la vulnerabilità di tali operazioni, che attirano l’attenzione di bande sempre più audaci e organizzate.