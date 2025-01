Un rottweiler usato per intimidire le vittime durante le rapine in città

Un’ondata di rapine in città

Milano è tornata a far parlare di sé per un episodio di violenza giovanile che ha scosso la comunità. Due minorenni, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver messo a segno tre rapine in un breve lasso di tempo. Un terzo complice, un ragazzo di soli 13 anni, è stato denunciato poiché non imputabile. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in città e sul crescente fenomeno della criminalità giovanile.

Le modalità delle rapine

Le rapine sono avvenute in diverse zone di Milano, a partire da piazzale Loreto, dove un giovane di 23 anni è stato aggredito e derubato del suo telefono cellulare. La violenza non si è fermata qui: un’altra vittima, sempre un 23enne, è stata colpita in via Stradivari, mentre in viale Abruzzi due ragazzi sono stati derubati di telefono e portafoglio. Le vittime, sebbene portate all’ospedale Policlinico, non hanno riportato ferite gravi, ma l’esperienza è stata traumatica.

Il ruolo del rottweiler

Un elemento inquietante di queste rapine è stato l’uso di un rottweiler per intimidire le vittime. Gli aggressori hanno portato con sé il cane, che è stato successivamente affidato a un canile. Questo dettaglio mette in luce non solo la ferocia dell’atto, ma anche la premeditazione con cui è stato pianificato. L’uso di animali come strumenti di intimidazione è un fenomeno preoccupante che richiede attenzione da parte delle autorità e della comunità.

Le conseguenze legali

Le forze dell’ordine hanno agito prontamente, arrestando i due minorenni e denunciando il tredicenne. Questo episodio evidenzia la necessità di un intervento più incisivo per affrontare la criminalità giovanile e prevenire simili atti in futuro. Le leggi attuali, che limitano la responsabilità penale dei minorenni, pongono sfide significative per la giustizia e la sicurezza pubblica.