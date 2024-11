Ravenna in ginocchio: la rabbia degli alluvionati e le promesse disattese

Ravenna in ginocchio: la rabbia degli alluvionati e le promesse disattese

La situazione attuale a Ravenna

Ravenna, una delle città più belle e storiche d’Italia, si trova nuovamente a fare i conti con una devastante alluvione. Gli abitanti, già provati da eventi simili in passato, si sono riuniti in piazza per esprimere la loro frustrazione e chiedere un intervento immediato da parte delle autorità locali. “Ci era stato detto dopo la seconda alluvione che sarebbe successo dopo 400 anni invece…”, afferma un residente, evidenziando la mancanza di preparazione e di misure preventive da parte delle istituzioni.

La protesta dei cittadini

Circa cinquanta abitanti hanno partecipato alla manifestazione, un evento che ha visto la presenza di famiglie, anziani e giovani, tutti uniti dalla stessa preoccupazione: la sicurezza della loro città. I comitati cittadini, promotori dell’iniziativa, hanno chiesto a gran voce che la nuova giunta regionale prenda seriamente in considerazione le loro richieste. “Siamo qui a chiedere alla nuova giunta regionale di fare presto”, hanno dichiarato i manifestanti, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali per prevenire future calamità.

Le promesse disattese

Le promesse fatte in passato dalle autorità sembrano essere state dimenticate. Gli abitanti di Ravenna si sentono abbandonati e ignorati, mentre le loro case e le loro vite vengono messe a rischio da eventi atmosferici sempre più estremi. La mancanza di un piano di emergenza efficace e di infrastrutture adeguate ha portato a una situazione insostenibile. “Non possiamo più aspettare”, affermano i cittadini, che chiedono un impegno concreto per la salvaguardia del territorio e della comunità.