Il messaggio segreto scritto da Vybes per Rebecca Ferreri, letta in diretta sabato scorso, dove esprimeva la sua difficoltà a comunicare con chi gli sta a cuore, doveva rimanere senza firmatario. Tuttavia, la determinazione di Rebecca ha prevalso. La prima persona sospettata è stata proprio Vybes, che è stato confrontato da lei nella zona relax: “Sei stato tu a scriverlo? Te ne assumi la responsabilità? Non ti preoccupare, lo farò emergere!”. Malgrado l’imbarazzo, il cantante ha smentito.

Evidenzia i concetti chiave con il grassetto

Tornati nella casa, Rebecca ha chiesto aiuto ad altri concorrenti per rivelare l’identità del mittente, e per un breve periodo si è ipotizzato che fosse Ilan, ma il cantante ha rigettato l’accusa: “Se fossi stato io avrei parlato senza problemi”. Questa affermazione ha dissipato i sospetti su di lui, riportando l’attenzione su Vybes. “Non chiuderò occhio finché non scopro chi mi ha scritto” ha dichiarato la ballerina, avvicinandosi poi a Vybes per chiedergli di confessare a voce alta. Dopo un momento di pressione, Vybes ha ceduto, rivelando di essere l’autore del bigliettino: “Giurami che non sei stato tu! Dimmi la verità. Sei stato tu oppure no? Giuralo sulla persona più importante per te! Vedi che non giura! Sei davvero un imbecille”.

Si potrebbe dire che se l’insistenza avesse un nome, probabilmente sarebbe quello di Rebecca Ferreri. Povero Vybes, davvero.