Oltre 270 partecipanti per un evento che ha battuto ogni record in Liguria

Un evento straordinario

Il cimento invernale di Riva Trigoso, organizzato dall’Associazione del Bagnun in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, ha visto la partecipazione di oltre 270 appassionati. Questo evento, che si tiene ogni anno, ha attirato un numero record di partecipanti, superando ogni aspettativa. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e convivialità, con i partecipanti pronti a sfidare le basse temperature per tuffarsi nelle acque liguri.

Condizioni climatiche favorevoli

Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’evento. Con una temperatura dell’acqua di 15 gradi e una temperatura esterna di 13 gradi, i partecipanti hanno potuto affrontare il cimento con maggiore entusiasmo. Queste temperature, sebbene fresche, sono state considerate ideali per un tuffo invernale, permettendo a molti di superare i propri limiti e di godere di un’esperienza unica. La bellezza del paesaggio ligure ha fatto da cornice a questo straordinario evento, rendendolo ancora più memorabile.

Un’esperienza di comunità

Il cimento invernale non è solo una competizione, ma un momento di aggregazione per la comunità locale e per i turisti. Molti partecipanti hanno condiviso le loro storie e le loro motivazioni per prendere parte a questa tradizione. Alcuni lo fanno per il brivido del tuffo, altri per sostenere una causa o semplicemente per divertirsi con amici e familiari. Questo evento rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami sociali e promuovere uno stile di vita attivo e sano. La presenza di spettatori e sostenitori ha ulteriormente arricchito l’atmosfera, creando un senso di unità e partecipazione collettiva.