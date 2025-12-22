Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Verrà varato dal Consiglio dei ministri convocato alle 15.30 il decreto legge per disciplinare il voto in due giorni per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.
Referendum: alle 15.30 Cdm per decreto legge per voto in due giorni
