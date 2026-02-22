Referendum: Avs, 'destra alimenta clima contro magistrati'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "In Italia sta montando un clima anti magistrati, alimentato dalle polemiche degli esponenti del governo Meloni e dalle decine di trasmissioni televisive a tema giustizia. Dalla destra una campagna di delegittimazione contro i magistrati che indebolisce la magistratur...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "In Italia sta montando un clima anti magistrati, alimentato dalle polemiche degli esponenti del governo Meloni e dalle decine di trasmissioni televisive a tema giustizia. Dalla destra una campagna di delegittimazione contro i magistrati che indebolisce la magistratura e mira a rompere il patto di fiducia con gli italiani". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Le inaugurazioni dell’anno giudiziario in giro per l’Italia si sono svolte in un clima di tensione istituzionale. L’obiettivo della destra è quello di indebolire la magistratura e il frontman della campagna contro i magistrati è il ministro della giustizia Carlo Nordio. L’ennesima riforma della giustizia fatta dalla destra, come se questa fosse la cosa più importante per gli italiani, non risolve nessuno dei problemi della giustizia e non migliora i tempi dei processi. La separazione delle carriere è solo la bandierina ideologica della guerra ai magistrati. Al referendum gli italiani bocceranno questo scellerato e pericoloso disegno.