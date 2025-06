Referendum: Bersani, 'Meloni va e non ritira scheda? Ma stai a casa che ...

Referendum: Bersani, 'Meloni va e non ritira scheda? Ma stai a casa che ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Non mi sembra una cosa da leader. E' una furbizia da bambino. Ma dì quel che pensi, che problema c'è? Meloni fece la guerra" al Jobs Act. "Vuoi dire cosa pensi? Meloni vuoi dirmi se sei d'accordo o no? Va là e non ritira ...