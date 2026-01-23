Referendum: Bonaccini, 'riforma non tocca problemi giustizia, lo dice Nordio'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ci ha detto il ministro Nordio che questa riforma non toccherà nessuno degli attuali problemi della giustizia per i cittadini e gli imprenditori. Lo dicono loro, lo dice il ministro, che non affronta nessuno dei problemi della giusta. Il sottosegretario Delma...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Ci ha detto il ministro Nordio che questa riforma non toccherà nessuno degli attuali problemi della giustizia per i cittadini e gli imprenditori. Lo dicono loro, lo dice il ministro, che non affronta nessuno dei problemi della giusta. Il sottosegretario Delmastro dice di mettere i pubblici ministeri sotto l'esecutivo, il ministro Nordio dice la riforma serve oggi a noi e qualora dovessero andare a governare, virgolettato, servirà a loro".

Lo dice Stefano Bonaccini a Restart su Rai3.