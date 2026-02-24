Referendum: da Fi nasce comitato 'Giovani garantisti per il sì'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – La riforma della giustizia è "una potente battaglia politica ma apartitica", che quindi "deve superare gli steccati dei partiti". Ecco quindi la necessità di "una struttura che ci aiuti ad allargare il campo, ad andare oltre lo steccato del centrodestra, perchè pensiamo che ci siano tanti giovani che vogliono sostenere questa battaglia".

Simone Leoni, segretario dei Giovani di Forza Italia, presenta così la nascita del comitato 'Giovani garantisti per il sì' in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

A battezzare l'iniziativa Francesca Scopelliti e il deputato di Forza Italia Enrico Costa. "La magistratura non vuole perdere il potere che ha acquisito", sostiene la prima, spiegando che "il partito del no è rappresentato dai magistrati di potere", altrimenti "non sarebbe giustificata questa indisponibilità a qualsiasi confronto".

"Un contributo grandissimo alla battaglia per il sì", commenta Costa, "in linea con questo referendum, nel merito", perchè "apre il dialogo a giovani che non fanno parte organicamente" di Forza Italia. A presiedere il comitato l'avvocato Edoardo Gentili, che difende "una tipica riforma che si rifa al manifesto del diritto penale liberale" e che si configura come "trasversale". Di qui l'obiettivo di svolgere un ruolo "catalizzatore", di "aprire canali di comunicazione", di impegnarsi in un'attività di "cultura e informazione soprattutto nelle università, anche per smontare le bufale" dei sostenitori del no.