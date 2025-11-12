Referendum: Fondazione Einaudi, 'giustizia tema molto più sentito di quanto si voglia far credere'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Come avevamo annunciato da tempo oggi presentiamo il Comitato ‘Sì Separa’ della Fondazione Einaudi, attraverso il quale sosterremo con grande convinzione la riforma della giustizia, appena approvata dal Parlamento, in vista del referendum che si terrà il prossimo anno. Un Comitato fatto di donne e uomini autorevoli uniti dalla comune convinzione che quella sulla separazione delle carriere dei magistrati sia una battaglia di civiltà.

La sfida che ci accompagnerà fino alla primavera del 2026 sarà quella di informare in modo corretto i cittadini sul merito della riforma, ricercando un linguaggio semplice ma mai facili slogan. Proveremo, attraverso il confronto, a spiegare loro come cambia la magistratura se vince il sì e a convincerli che questa è una riforma necessaria”. Così il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, durante la presentazione alla Camera del comitato Sì Separa, promosso dalla Fondazione per sostenere la riforma della giustizia al referendum del 2026.

“Abbiamo già raccolto molte adesioni al nostro Comitato, quasi 1500 persone in pochi giorni, e ci stiamo attivando per aprire sedi locali in tutto il Paese. Molti cittadini ci chiedono in che modo possono essere coinvolti per dare una mano e ci propongono di organizzare iniziative, segno che quello della giustizia è un tema molto più sentito di quanto si voglia far credere. Il 19 dicembre a Napoli inizia il nostro viaggio in giro per l’Italia per spiegare i motivi del sì, seguiranno tanti altri appuntamenti che definiremo a breve e comunicheremo nei prossimi giorni. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sul nostro sito sisepara.it”, conclude.