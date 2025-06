Referendum: Magi, 'quorum antidemocratico, serve intervento'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “A me non piace attribuire ai voti referendari un significato partitico ma attribuirgli il peso che devono avere. Oggi con la stessa quantità di voti è possibile governare, cioè avere un governo in carica e legittimo, che compie atti inauditi di...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “A me non piace attribuire ai voti referendari un significato partitico ma attribuirgli il peso che devono avere. Oggi con la stessa quantità di voti è possibile governare, cioè avere un governo in carica e legittimo, che compie atti inauditi di annullamento del Parlamento come sta accendendo in queste settimane ma non è possibile modificare un pezzetto di legge: in questo senso l'attuale quorum rappresenta un vulnus antidemocratico che va superato.

Ecco perché appoggiamo la proposta di legge popolare Basta Quorum che sta raccogliendo le firme sulla piattaforma digitale. Oggi invece quello che tenta di fare la destra è annientare definitivamente il referendum dopo che stanno già annientando il parlamento”. Lo ha detto il segretario di +Europa. Riccardo Magi, parlando con i cronisti davanti Montecitorio.