Referendum: Serracchiani, 'bambini nati qui parlano nostri dialetti'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Ci sono bambini e bambine che sono nati in Italia, parlano i nostri dialetti, tifano le nostre squadre, vanno nelle nostre scuole, i loro compagni sono i nostri figli e i nostri nipoti. Continuare a tenerli ai margini della società facendoli sentire stranieri crea maggiore insicurezza anche a noi italiani. Vogliamo vivere in una società aperta, dove non ci sono tensioni e in cui tutti si possano sentire cittadini”.

Lo ha detto oggi a Rainews24 la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani.

La deputata ha invitato “tutte le italiane e gli italiani ad andare a votare l'8 e il 9 giugno per il referendum e a votare Sì per quanto riguarda la cittadinanza”.