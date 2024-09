Regeni e Belloni: 'L'Egitto non ha mai riconosciuto le proprie responsabilità'.

Le autorità del Cairo non hanno mai fornito dettagli riguardo una possibile implicazione egiziana nel caso di Giulio Regeni. Con il passare del tempo, abbiamo notato l’assenza di cooperazione da parte egiziana, alimentando il sospetto di un possibile coinvolgimento delle strutture di sicurezza egiziane. Queste sono state le parole di Elisabetta Belloni, attuale direttrice del Dis e ex capo di gabinetto e segretaria generale della Farnesina al momento degli eventi, intervistata come testimone nel processo contro quattro agenti segreti egiziani accusati di rapimento e omicidio del ricercatore italiano nel gennaio 2016. Ha inoltre ricordato che il nostro ambasciatore aveva cercato di coinvolgere sia il vice-ministro inglese che il preside di Cambridge, ma all’epoca le risposte da parte delle autorità britanniche furono evasive o assenti, come riportato da Belloni durante la sua testimonianza.