Regionali: Alfieri (Pd), 'molto felice, ora al lavoro con Schlein per costruire alternativa credibile'

Regionali: Alfieri (Pd), 'molto felice, ora al lavoro con Schlein per co...

Regionali: Alfieri (Pd), 'molto felice, ora al lavoro con Schlein per co...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Molto felice per i grandissimi risultati di Michele De Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria. E per le ottime percentuali ottenute dal Partito Democratico. Un patrimonio di cui far tesoro. A De Pascale un caloroso grazie per aver costruito una squa...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Molto felice per i grandissimi risultati di Michele De Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria. E per le ottime percentuali ottenute dal Partito Democratico. Un patrimonio di cui far tesoro. A De Pascale un caloroso grazie per aver costruito una squadra di candidati e candidate competitiva che sarà capace di proseguire nell’ottimo lavoro fin qui fatto da Stefano Bonaccini e la sua giunta. A Stefania Proietti i miei auguri di buon lavoro perché, dopo i disastri della sanità umbra a guida Tesei, ci sarà molto da fare!". Così su Facebook il senatore del Pd Alessandro Alfieri.

"Ora al lavoro, insieme ad Elly Schlein per rafforzare la nostra opposizione in parlamento e costruire un’alternativa credibile e vincente. E queste elezioni ci dicono che tutti uniti si vince. Certo la strada non sarà facile, ma giornate come questa ti moltiplicano le forze".