Regionali: Borghi (Iv), 'accordo per alternativa a Meloni in tutte le regioni al voto'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Noi vogliamo cooperare per costruire una alleanza per un nuovo centro sinistra, alternativo a questo governo di destra che sta facendo male. Proporremo alle forze che si oppongono a Meloni, un accordo-pacchetto che, attraverso le varie regioni nelle quali si andrà al voto, Puglia, Toscana, Campania, Marche, Veneto, trovi una omogeneità di tutti, partendo dal rispetto delle realtà territoriali e dalla esigenza di costruire una proposta convincente. Noi non poniamo veti e quindi non ne accettiamo. I numeri ci dicono che, se tutte le opposizioni si unissero, il governo Meloni andrebbe a casa. Questo è l'obiettivo che ci poniamo". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ospite di In Dino Veritas, su Radio Cusano Campus.