Regionali: Furfaro, 'due vittorie nette, quando non si litiga si vince, sia di lezione'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Due vittorie emozionanti. Belle, piene, nette". Cosi il responsabile welfare del Pd, il deputato democratico, Marco Furfaro.

"In Emilia-Romagna, i cittadini hanno scelto di continuare ad andare avanti. In Umbria, hanno deciso di riprendere a farlo. Perché quando la tua priorità è prenderti cura delle persone, vincere si può. Quando prendi in mano la bandiera della sanità pubblica contro chi la sta smantellando, le persone ti votano. Quando usi parole chiare per difendere i diritti, a partire da quelli delle donne, la gente sa chi scegliere. Quando invece di litigare e di occuparsi di politicismi si condivide un progetto serio, ci si mette il cuore e ci si occupa della vita vera, i cittadini in te si riconoscono. Sia di lezione, per tutti. C'è un Paese da cambiare e un'alternativa seria da costruire. Andiamo avanti!”.