Regionali: Guerini, 'ora accelerare su proposta credibile per vincere politiche'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Molto bene la vittoria del centrosinistra in Puglia e Campania. Complimenti e buon lavoro a De Caro e Fico. E grazie a Giovanni Manildo per la generosa corsa in Veneto". E' il commento di Lorenzo Guerini, deputato del Pd.

"Registriamo purtroppo ancora una volta, come negli altri turni delle regionali di questi mesi, una forte diminuzione della partecipazione al voto che deve farci riflettere sulle motivazioni e su come costruire una proposta politica che richiami alla partecipazione chi oggi sceglie di stare a casa.

Per questo serve un progetto politico forte del centrosinistra per le prossime elezioni politiche: un progetto che mobiliti sui temi più sentiti dai cittadini, dalla richiesta di giustizia sociale alla difesa del potere d’acquisto, dalla sicurezza dei cittadini e del Paese alle sfide che la tecnologia provocherà nel cambiamento del lavoro, alle politiche per far tornare a crescere l’Italia".

"I risultati positivi di oggi siano lo stimolo per accelerare in questa direzione per attrezzare una credibile e forte proposta per il nostro Paese che possa portare il centrosinistra a vincere le prossime elezioni politiche. Che è quello che più mi sta a cuore”.