Regionali: Salvini, 'nella terra di Conte Lega supera M5s, Vendola a casa e noi al 9%'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – I cittadini "ci hanno dato tanta fiducia, ci hanno dato tanti voti, vuol dire che lavoreremo ancora di più, con umiltà, con pazienza, liberi. Governare il Veneto, che è una delle regioni più dinamiche e produttive d'Europa, con la gente che ci dà più di un terzo dei voti del totale, 36%, è un risultato storico.

Siamo cresciuti costantemente negli ultimi anni, in Calabria, in Campania, in Puglia". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa convocata dal partito alla Camera sui risultati delle regionali.

"Nella terra di Conte – prosegue – la Lega prende più voti dei 5Stelle, nella città di Vendola, Vendola rimane a casa e la Lega prende il 9%. Vuol dire che il lavoro paga, in silenzio, senza polemiche, grazie al centrodestra unito perché la vittoria in Veneto è anche figlia della compattezza del centrodestra e della generosità del centrodestra che ha scelto la Lega e per cui ringrazio sia Giorgia Meloni che Antonio Tajani".

"Votano i veneti e votano per il Veneto, i pugliesi per la Puglia, i campani per la Campania, adesso saremo un'opposizione attenta e partecipe sia in Puglia che in Campania, perché riteniamo che i servizi offerti ai cittadini a partire dalla sanità non siano a livello di quello che i campani e i pugliesi si meritano. Quindi rispettiamo il voto dei cittadini perché chi vince ha sempre ragione però i nostri consiglieri sono già oggi al lavoro e pronti ad ascoltare le richieste di chi va in un pronto soccorso o di chi va in ospedale e si sente dire ripassa fra un anno", conclude.