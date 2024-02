Regionali: Schlein, 'avanti testardamente unitari, anche in Abruzzo'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Adesso? Si continua testardamente unitari, perché uniti si vince". Così Elly Schlein a Tagadà su La7. Il voto in Sardegna dimostra "che questa destra non è imbattibile. Se mettiamo in piedi un progetto credibile e se troviamo l...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Adesso? Si continua testardamente unitari, perché uniti si vince". Così Elly Schlein a Tagadà su La7. Il voto in Sardegna dimostra "che questa destra non è imbattibile. Se mettiamo in piedi un progetto credibile e se troviamo la candidatura giusta, siamo in grado di battere le destre. Il Pd sente questa responsabilità fino in fondo. E stiamo lavorando così anche per l'Abruzzo, con una coalizione ancora più ampia".