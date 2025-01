Rep. Congo: Ciani, ' si tuteli popolazione civile'

Roma 27 gen (Adnkronos) - "Le notizie che arrivano in queste ore da Goma, capitale della regione del Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono particolarmente preoccupanti. Le forze armate delle milizie stanno entrando in città dopo aver conquistato altre ci...

Roma 27 gen (Adnkronos) – "Le notizie che arrivano in queste ore da Goma, capitale della regione del Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono particolarmente preoccupanti. Le forze armate delle milizie stanno entrando in città dopo aver conquistato altre città e villaggi della provincia. Già da giorni la popolazione civile è senza luce ed acqua". Lo dice Paolo Ciani, segretario nazionale di Democrazia Solidale-Demos e vicecapo gruppo del Pd-Idp alla Camera.

"In queste ore hanno anche lasciato la città il personale della missione Onu, Monusco. E stanno arrivando notizie di combattimenti in città con un ospedale colpito. È importante che il nostro Paese, l’Europa e le istituzioni internazionali facciano tutto ciò che è nelle loro possibilità per scongiurare ulteriori violenze e morti tutelando la popolazione civile -aggiunge Ciani-. Purtroppo le guerre non sono solo quelle di cui si parla quotidianamente: da anni in Kivu si combatte e si muore nell’indifferenza del mondo".