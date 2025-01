Report: pm Milano, 'archiviare querela di Ignazio La Russa'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del fascicolo nato da una querela presentata dal presidente del Senato Ignazio La Russa per diffamazione aggravata in merito a una puntata di Report, andata in onda nell'ottobre del 2023, per il servizio sulla su...

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del fascicolo nato da una querela presentata dal presidente del Senato Ignazio La Russa per diffamazione aggravata in merito a una puntata di Report, andata in onda nell'ottobre del 2023, per il servizio sulla sua 'dinastia' familiare, in cui si parlava in particolare del padre. Il pm Mauro Clerici ha firmato e inoltrato al settimo piano del Palazzo di giustizia l'istanza di archiviazione che dovrà essere valutata da un giudice, anche dopo la possibile opposizione all'archiviazione da parte dell'esponente politico di Fratelli d'Italia.