Repower presenta White Paper: 2024 anno difficile per mercato auto elettriche

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - In Italia il settore automotive ha registrato nel 2024 una contrazione del 0,5% delle immatricolazioni complessive, per un totale di 1.559.229; il segmento delle auto full electric (bev) segna un calo dell’1% con 65.620 vetture immatricolate; in diminuzione anche le...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – In Italia il settore automotive ha registrato nel 2024 una contrazione del 0,5% delle immatricolazioni complessive, per un totale di 1.559.229; il segmento delle auto full electric (bev) segna un calo dell’1% con 65.620 vetture immatricolate; in diminuzione anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in (phev) che passano dal 4,4% delle immatricolazioni del 2023 al 3,3% del 2024. Sono alcun dei dati principali che emergono dal IX White Paper sulla mobilità sostenibile di Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile. ()

Il documento di riferimento nel mondo della mobilità dolce che, come da tradizione, fa il punto sul settore a livello nazionale, europeo e mondiale, evidenzia come il 2024 sia stato un anno difficile per il mercato delle auto elettriche, mentre in uno scacchiere internazionale in continua evoluzione la transizione energetica non si ferma. E per il 2025 le parole chiave saranno: innovazione, digitale e turismo.

"La mobilità sostenibile sta vivendo un rallentamento nel suo sviluppo – commenta Fabio Bocchiola, ceo di Repower Italia nell’introduzione al White Paper. Il settore ha dovuto fare un bagno di realismo rispetto agli ambiziosi obiettivi fissati. Durante lo scorso anno non abbiamo registrato solo una contrazione nei numeri del mercato delle auto elettriche, abbiamo assistito alla progressiva messa in discussione di progetti e tecnologie, in un quadro internazionale che sta cambiando velocemente. Si tratta, però, di una fase che non mette in discussione lo sviluppo della mobilità sostenibile, ma sono i tempi di realizzazione che vengono rimodulati in questo scenario. Non solo, l’innovazione sta modellando nuove forme di mobilità dolce, che il White Paper analizza insieme alle applicazioni più promettenti della mobilità sostenibile, tra le quali spicca un settore in particolare del sistema paese Italia: il turismo. Si tratta di una industry che può liberare molto potenziale proprio grazie all’adozione di soluzioni innovative di mobilità".

Dati alla mano, in Italia la quota di mercato delle bev è stabile al 4,2%, contro la media Ue del 13,6%; cresce poi la rete di infrastruttura di ricarica, con 60.339 punti di ricarica pubblici e un incremento di 13.111 unità rispetto al 2023 (+28%). Luci e ombre nel mercato delle due ruote in Italia: se nel 2023 si è registrato un calo del 19% per le ebike, con le vendite scese a 273 mila unità, il settore cicloturistico in generale ha registrato una crescita del 35% rispetto al 2022. Nel contempo il mercato delle due ruote a motore è in crescita nel belpaese: le vendite complessive dal 2023 al 2024 passano da 318.955 a 353.093 unità, con dati positivi per moto (+14,48%), scooter (+7,54%) e ciclomotori (+7,45%).

“Per i prossimi quattro anni si prevede che il mercato globale dei viaggi crescerà più velocemente dell’economia mondiale con un tasso d’incremento compreso tra il 6% e il 10%. È quindi necessario costruire itinerari che coinvolgano anche le località più periferiche per facilitare il decongestionamento delle grandi mete turistiche. Trasporto pubblico, piste ciclabili e veicoli in condivisione: la multimodalità è la strada verso una mobilità sostenibile”, afferma Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria.

In tal senso, è necessario "un grande impegno condiviso a livello culturale" evidenzia Francesco Naso, segretario generale di Motus-E. “Ancora oggi circolano troppe fake news relative alla mobilità elettrica, che contribuiscono a far rimanere il Paese ancorato al passato, comportando dei rischi da non sottovalutare sul fronte della competitività internazionale”, osserva.

E a tal proposito, se “le dinamiche geopolitiche incidono su questa industria – sottolinea – la priorità per l’Europa deve essere quella di accelerare sul fronte tecnologico perché siamo nel pieno di una competizione globale. I macro blocchi cinese e americano continueranno a spingere in questa direzione e non possiamo rimanere indietro. Anche perché mobilità elettrica e batterie rappresentano la base su cui si costruirà l’industria del futuro”.