Un intervento atteso per la città

Oggi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ufficialmente riaperto al pubblico piazza San Giovanni, un luogo simbolico della capitale. Questo intervento di riqualificazione, avviato ad aprile dal dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale, è stato realizzato in vista del Giubileo e ha comportato un investimento di 15 milioni di euro, finanziati con fondi giubilari. La superficie interessata dai lavori è di ben 18mila metri quadri, un’area che ora si presenta rinnovata e accogliente per residenti e turisti.

Il progetto di riqualificazione

Il progetto, curato dalla società di architettura OneWorks, ha previsto una ripavimentazione che richiama i motivi cosmateschi della basilica, creando un legame visivo e culturale con il patrimonio artistico della zona. Tra le novità più significative, spiccano le ampie strisce di prato che arricchiscono l’area, insieme a grandi fontane rotonde a raso, dotate di zampilli e nebulizzazione d’acqua. Queste fontane non solo abbelliscono il piazzale, ma offrono anche un sollievo rinfrescante durante le calde giornate estive.

Illuminazione artistica e partecipazione istituzionale

Un altro aspetto innovativo del progetto è la nuova illuminazione artistica della facciata della chiesa, realizzata da Areti, che valorizza ulteriormente la bellezza architettonica del luogo. All’inaugurazione hanno partecipato figure di spicco, tra cui l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, il delegato del Papa al Giubileo, monsignor Rino Fisichella, e il cardinale vicario Baldassarre Reina. La presenza di tali autorità sottolinea l’importanza di questo intervento non solo per la città, ma anche per la comunità religiosa, in un momento di grande significato spirituale.