Ricerca: Mattarella, 'interesse nazionale sostenere giovani, fondi investiti si moltiplicano'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Sono tanti anche i giovani ricercatori che trovano spazio all’estero e vi rimangono pur desiderando di operare in Italia, e raggiungono livelli di assoluta eccellenza. È interesse nazionale fare in modo che possano conseguirli nel nostro Paese. Occorre far crescere –nelle istituzioni e nella società- la consapevolezza che le risorse investite in ricerca tornano moltiplicate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della ricerca'.