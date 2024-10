La tragedia di Sara Centelleghe

Mercoledì, Costa Volpino, un piccolo comune in provincia di Bergamo, sarà teatro di un evento toccante e significativo: una fiaccolata in memoria di Sara Centelleghe, una giovane di soli 19 anni, tragicamente uccisa nella sua abitazione. La comunità si riunirà per onorare la sua memoria e per esprimere solidarietà alla famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile.

Il dolore di una famiglia

Il padre di Sara, intervistato dai nostri microfoni, ha espresso la sua incredulità e il suo dolore. “Non so se avrò la forza di partecipare”, ha dichiarato, evidenziando la difficoltà di affrontare una perdita così devastante. La famiglia Centelleghe è stata travolta da un evento che ha scosso non solo la loro vita, ma anche l’intera comunità di Costa Volpino. La fiaccolata rappresenta un momento di riflessione e di condivisione del lutto, un modo per ricordare una giovane vita spezzata in modo così violento.

Un momento di unità per la comunità

La fiaccolata, organizzata dal Comune, è un invito a tutti i cittadini a unirsi in un gesto di solidarietà e di ricordo. La luce delle fiaccole simboleggerà la speranza e la forza della comunità nel superare un momento così buio. Gli organizzatori hanno invitato tutti a partecipare, sottolineando l’importanza di non dimenticare Sara e di sostenere la sua famiglia in questo momento difficile. La tragedia di Sara Centelleghe non deve essere solo un ricordo doloroso, ma un monito per tutti noi a riflettere sulla violenza e sulla necessità di costruire una società più sicura e solidale.