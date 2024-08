A Roma, nella serata di ieri, 5 agosto, è andato in scena il miracolo della neve di Santa Maria Maggiore: tra i partecipanti anche Papa Francesco.

Il miracolo della neve di Santa Maria Maggiore: tra note e Papa Francesco

Anche quest’anno la neve è scesa sul colle Esquilino e sulla chiesa di Santa Maria Maggiore.

Fiocchi bianchi artificiali sono piovuti dal cielo, onorando così il racconto della famosa nevicata avvenuta nel lontano 358 d.c. per volontà della Madonna.

Circostanza che rappresenta anche la nascita della stessa basilica.

Una celebrazione, arrivata alla 41esima edizione che rappresenta ormai una tradizione per la capitale.

Un evento a ritmo di musica al quale hanno preso parte:

la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri;

il Soprano Mary Prosperi;

la Mezzosoprano Giulia Barbieri;

il Baritono Giuseppe Milli.

Ospite speciale di questa serata Papa Francesco.

Il miracolo della neve: il messaggio di pace della serata

La serata, che ha visto la presenza di un pubblico numeroso, non soltanto di fedeli, ha visto come tema principale della rievocazione quello della pace.

Roma si è così trasformata per una sera in un messaggero di armonia e fratellanza, portando un pensiero di vicinanza a tutti i popoli in guerra.

Un argomento quanto mai attuale, visto i numerosi conflitti al centro del mondo: da quello russo-ucraino, a quello israelo-palestinese.