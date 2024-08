Sono giorni di grandissima tensione in Medio Oriente e anche in Israele, dove nella scorsa notte sono suonate le sirene d’allarme. I cittadini sanno che da un momento all’altro potrebbe arrivare l’attacco minacciato dall’Iran, ma in questo caso si è trattato di un falso allarme.

Israele, suonano le sirene ma è falso allarme: cosa è successo

Nel nord di Israele sono suonate le sirene d’allarme. L’Home Front Command dell’Idf citato dal Times of Israel ha fatto circolare la notizia nel corso della notte, spiegando che queste sono state attivate dopo che la difesa aerea aveva intercettato e distrutto un obiettivo proveniente dal Libano. “I frammenti potevano colpire qualcuno, ma alla fine si è trattato di un falso allarme“. Rimane vivo il pericolo di una prossima mossa iraniana.

Israele, cresce il nervosismo in attesa dell’attacco dell’Iran: lo studio Usa

E proprio in riferimento a questo tema, non è ancora per nulla chiaro quando l’Iran e Hezbollah potrebbero lanciare un attacco contro Israele. Gli Usa e il presidente Joe Biden stanno lavorando in queste ore per vederci chiaro. Dalla Casa Bianca sono preoccupati: “Ci sono poche informazioni disponibili riguardo i dettagli di un prossimo attacco”.