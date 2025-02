Rifiuti: Schifani, 'assoluta priorità mio Governo a radicale riassetto sistema'

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – "Carenza di impianti adeguati e progressiva saturazione delle discariche, esportazione dei rifiuti con costi assai elevati, bassa percentuale di raccolta differenziata nei grandi centri abitati, ritardi negli investimenti correlati alla circostanza che la Sicilia è purtroppo la seconda Regione in Italia per numero di illeciti penali nel ciclo dei rifiuti, hanno reso chiaro sin dall’insediamento del Governo regionale l’assoluta priorità che occorreva riconoscere al radicale riassetto del sistema che affrontasse in termini drastici le risalenti e radicate criticità che, sempre più, si trasformano in pregiudizi irrimediabili per l’ambiente ed in costi spropositati per i nostri cittadini". Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani durante l'audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.