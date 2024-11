Riforma della giustizia: le corti d'appello a rischio collasso

Un cambiamento controverso

La recente proposta di trasferire la responsabilità delle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo dalle sezioni immigrazione dei tribunali alle corti d’appello ha sollevato un coro di preoccupazioni tra i presidenti delle corti stesse. In una lettera aperta, i 26 presidenti hanno espresso il loro allarme, sottolineando che senza un adeguato incremento delle risorse e del personale, questa riforma potrebbe portare a un disastro annunciato. La situazione attuale, già critica, rischia di aggravarsi ulteriormente, compromettendo la capacità del sistema giudiziario di gestire le pratiche in modo efficiente.

Le conseguenze della riforma

Secondo i presidenti delle corti d’appello, il provvedimento non solo ostacolerà il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ma contribuirà anche a un aumento esponenziale dei tempi di attesa e dell’arretrato. Le corti d’appello, già sovraccariche di lavoro, si troverebbero a dover gestire un ulteriore carico di pratiche senza le necessarie risorse umane e materiali. Questo scenario potrebbe portare a un sistema giudiziario ancora più lento e inefficace, con gravi ripercussioni per i diritti dei richiedenti asilo.

La necessità di un intervento immediato

È fondamentale che il governo prenda in considerazione le richieste dei presidenti delle corti d’appello e avvii un dialogo costruttivo per trovare soluzioni adeguate. L’allocazione di risorse aggiuntive e l’aumento degli organici sono passi imprescindibili per garantire che la riforma non si traduca in un ulteriore aggravio per un sistema già in crisi. Solo attraverso un intervento tempestivo sarà possibile evitare che la giustizia diventi un miraggio per chi cerca protezione nel nostro paese.