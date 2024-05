Riforme: Boccia, 'con giustizia si completa scambio in maggioranza'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Stiamo combattendo la nostra battaglia in Parlamento contro la riforma costituzionale della destra che colpisce soprattutto il ruolo del Capo dello Stato e le funzioni del Parlamento. Lo faremo anche nel Paese e combatteremo questa battaglia anche in caso di referendum. Ma è evidente che con la riforma della giustizia presentata oggi in CdM si materializza plasticamente il grande baratto sulla Costituzione tra premierato, autonomia differenziata, e giustizia al servizio del governo. E’ uno scambio all’interno della maggioranza che si abbatte sulle nostre istituzioni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.