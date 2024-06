Riforme: Boccia (Pd), 'destra vuole cambiare Costituzione che non sente sua'

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Come avevamo denunciato in campagna elettorale in queste ore e’ andata in onda la realizzazione dello scambio. Noi in Senato avevamo avuto un accenno la scorsa settimana dell’atteggiamento squadrista della maggioranza. L'accenno per fortuna e’ ...

Roma, 13 giu (Adnkronos) – "Come avevamo denunciato in campagna elettorale in queste ore e’ andata in onda la realizzazione dello scambio. Noi in Senato avevamo avuto un accenno la scorsa settimana dell’atteggiamento squadrista della maggioranza. L'accenno per fortuna e’ stato ‘spento’ dall’intervento dei commessi". Lo ha detto Francesco Boccia dopo l’assemblea congiunta dei gruppi del Pd.

"Quello che è successo a Montecitorio ieri e’ inaccettabile. Le aggressioni in un’aula parlamentare denotano un clima che ci preoccupa. Chiediamo alla maggioranza di fermarsi. Vanno avanti a testa bassa. Qualcuno forse pensa che ad un certo punto a destra faranno impantanare l’autonomia -ha aggiunto Boccia-. Loro vogliono cambiare una Costituzione che non sentono loro. Vogliono concentrare il potere nelle mani di una persona sola. Da qui a martedì non smetteremo di dire di no, con responsabilità e facendo il nostro lavoro di parlamentari, a questa riforma costituzionale”.