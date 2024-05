Riforme: Conte, 'anche in Russia votano Putin ma non è democrazia...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Meloni non può continuare a dire menzogne e raccontare una versione alterata delle riforme che sta portando avanti. Abbiamo un modello di premierato che concentra tutto il potere nelle mani del premier, esautora il Parlamento e limita il ruolo del capo dello Stato. Anche in Russia votano Putin, ma non è che diciamo che è democrazia. Democrazia non è mettere una croce su un nome ogni 5 anni…". Così Giuseppe Conte al Tg4.