Riforme: Schlein, 'premierato grande inganno, democrazia non è scegliere un capo'**

**Riforme: Schlein, 'premierato grande inganno, democrazia non è ...

**Riforme: Schlein, 'premierato grande inganno, democrazia non è ...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Fatto così il premierato scardina la Costituzione. Vogliamo dare maggiore stabilità all'esecutivo? Mettiamo la sfiducia costruttiva. Lo abbiamo detto nell'unico incontro che abbiamo avuto con Meloni. Quella riforma indebolisce il Parlamento e il presidente della Repubblica i cui poteri non si devono toccare". Così Elly Schlein a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori.

"Il marketing è molto efficace, ma dire 'decidete voi chi va al governo' è un grande inganno: democrazia non è essere liberi di andare a votare ogni 5 anni un capo. La democrazia è quella che permette a imprese, lavoratori, cittadini di poter far cambiare idea ai propri rappresentanti in Parlamento. Vogliamo dare più potere ai cittadini? L'ho detto a Meloni: cambiamo questa pessima legge elettorale e permettiamo ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti".