Riforme: slitta voto emendamenti premierato in commissione Senato**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – La commissione Affari costituzionali del Senato, riunitasi alle 14, ha dato via libera ai pareri relativi al ddl 466, sulle modifiche al codice penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Non sarà invece trattata in prima commissione oggi la riforma Casellati per il perdurare dell'assenza del presidente e relatore del ddl, il meloniano Alberto Balboni, costretto a casa da una indisposizione. Anche la seduta di questa sera, prevista alle 20, con all'ordine del giorno il dl elezioni 2024 e gli emendamenti restanti da votare, è stata sconvocata. La Commissione sarà riconvocata la prossima settimana.