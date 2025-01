Un incidente devastante

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Torrette, un quartiere di Ancona, causando la morte di due persone e interrompendo l’erogazione del gas metano. L’incidente, avvenuto tra via Esino e via Lambro, ha coinvolto i coniugi Lucia Manfredi e Diego Duca, rispettivamente medico e autista del 118. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Locale, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di queste due vite.

Intervento immediato per il ripristino del servizio

In seguito all’incidente, è stata distrutta una tubazione in una cabina di riduzione della distribuzione del gas metano a media pressione. Questo ha portato a disagi significativi per i residenti, che da ieri mattina si trovano senza fornitura di gas. Per affrontare la situazione, il Comune di Ancona ha mobilitato le squadre tecniche di Edma rete gas, insieme a volontari e membri della Protezione Civile. L’obiettivo è ripristinare l’erogazione del gas nel minor tempo possibile, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità.

La risposta della comunità

La risposta della comunità è stata rapida e coordinata. I tecnici, supportati dai volontari, hanno iniziato a lavorare immediatamente per riparare i danni e ripristinare il servizio. La Protezione Civile è attivamente coinvolta nel monitoraggio della situazione, assicurando che i residenti ricevano le informazioni necessarie e il supporto adeguato durante questo periodo difficile. La solidarietà tra i cittadini è palpabile, con molti che si offrono di aiutare i vicini in difficoltà, dimostrando che nei momenti di crisi la comunità può unirsi per affrontare le avversità.