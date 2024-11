Un intervento significativo per la comunità

La recente inaugurazione della sala consiliare di Palazzo De Thermes a Civitella del Tronto segna un momento cruciale per la comunità locale. Dopo un attento lavoro di rifunzionalizzazione e efficientamento energetico, il palazzo è tornato a essere un punto di riferimento per i cittadini. Il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, e il sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro, hanno presenziato all’evento, sottolineando l’importanza di questo intervento non solo per la struttura, ma per l’intera comunità.

Opere di ristrutturazione e accessibilità

Le opere eseguite hanno incluso una revisione completa del manto di copertura, la sistemazione della copertura piana e del terrazzo, e un sistema di raccolta e smaltimento dell’acqua piovana. Inoltre, sono stati realizzati nuovi ambienti per attività sociali e turistiche, con una pavimentazione rinnovata e una controsoffittatura per l’installazione di impianti illuminanti e termici. Un aspetto fondamentale di questo intervento è stata l’attenzione all’accessibilità: grazie all’installazione di un ascensore, la sala consiliare è ora fruibile anche da persone con ridotte capacità motorie.

Un patrimonio da valorizzare

Il Commissario Castelli ha evidenziato come Palazzo De Thermes rappresenti un patrimonio non solo per Civitella, ma per l’intera regione. “Vivere questi borghi è un privilegio autentico”, ha affermato, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questi gioielli architettonici. Il sindaco Di Pietro ha aggiunto che la ricostruzione deve andare oltre il semplice ripristino delle strutture: è necessaria una vera e propria rigenerazione della comunità, che coinvolga tutti i cittadini e promuova attività sociali e culturali.

Il futuro di Civitella del Tronto

La ristrutturazione di Palazzo De Thermes rappresenta solo un primo passo verso una rinascita più ampia di Civitella del Tronto. Con l’impegno delle istituzioni e la partecipazione attiva della comunità, si possono creare nuove opportunità per il territorio, promuovendo un turismo sostenibile e valorizzando le tradizioni locali. La sfida ora è quella di mantenere vivo questo slancio, trasformando il rinnovamento di un edificio in un’opportunità per l’intera comunità.