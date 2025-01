I passeggeri bloccati in stazione si lamentano per i ritardi e la mancanza di informazioni

Un fine settimana rovinato per molti viaggiatori

La Stazione Centrale di Milano è diventata il teatro di una situazione di caos e disagi per i viaggiatori, molti dei quali si sono trovati bloccati a causa di ritardi significativi nei collegamenti ferroviari. Tra le voci di protesta, quella di una studentessa universitaria fuorisede, che ha espresso la sua frustrazione per non poter tornare a casa dopo un lungo periodo di assenza. “Finalmente potevo fare un fine settimana a casa – racconta – e mi trovo bloccata. In biglietteria mi hanno detto che sono fortunata, perché il mio treno per la Puglia farà tantissimo ritardo ma non dovrebbe essere cancellato. Ma si può?”. Questo sentimento di impotenza è condiviso da molti altri passeggeri, che si trovano a dover affrontare una situazione imprevista e scomoda.

Le cause dei ritardi e le reazioni dei passeggeri

Il problema tecnico alla linea elettrica ha causato ritardi e cancellazioni in tutta la rete ferroviaria. I passeggeri del treno Av 9604, diretto a Napoli, hanno atteso al binario 15 per oltre tre ore, senza notizie certe sul loro viaggio. La frustrazione è palpabile, specialmente tra i viaggiatori stranieri, che si sono detti sconcertati dalla situazione. “Sono due giorni che viaggio – afferma un commerciante con valigia al seguito – e questo è l’unico Paese in cui mi sono bloccato”. La mancanza di informazioni chiare ha aggravato il malcontento, rendendo l’attesa ancora più insopportabile.

I diritti dei passeggeri e le misure adottate

In risposta ai disagi, Trenitalia ha annunciato il rimborso integrale per coloro che hanno deciso di rinunciare al viaggio. Tuttavia, il Codacons ha sottolineato l’importanza di riconoscere non solo i rimborsi previsti dalla normativa, ma anche un risarcimento proporzionato al disagio subito dai passeggeri. “È importantissimo in tale situazione non solo operare per ridurre al minimo i disagi e ripristinare al più presto il servizio, ma anche riconoscere pienamente i diritti dei consumatori e il danno dagli stessi subito”, ha dichiarato l’associazione. La situazione attuale mette in luce la necessità di una maggiore attenzione da parte delle società ferroviarie nei confronti dei diritti dei passeggeri, specialmente in momenti di crisi come questo.