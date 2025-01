Ritorno a casa per Peppino Fappani dopo l'attacco dello squalo

Un odontotecnico ferito in un attacco di squalo torna a Soncino per recuperare.

Il drammatico attacco in Egitto

Il 29 dicembre scorso, un tragico incidente ha colpito la comunità italiana quando Peppino Fappani, un odontotecnico di 69 anni, è stato ferito in un attacco di squalo a Marsa Alam, in Egitto. Questo evento ha portato alla morte di un altro italiano, Gianluca Di Gioia, di 48 anni, che si trovava con lui. La notizia ha suscitato grande preoccupazione e tristezza, non solo tra i familiari delle vittime, ma anche tra i connazionali che seguono con apprensione le notizie provenienti dall’estero.

Il ritorno a Soncino

Peppino è finalmente tornato a casa, nella sua Soncino, in provincia di Cremona. Appena atterrato in Italia, ha subito effettuato accertamenti clinici per valutare le sue condizioni di salute. La figlia, Cristina, ha dichiarato che il padre è provato dall’esperienza traumatica e continua a rivivere il momento in cui ha assistito alla morte di un amico. Nonostante il dolore, ha rassicurato che Peppino sta bene fisicamente, anche se il peso psicologico dell’accaduto è ancora presente.

Il supporto della famiglia e della comunità

La famiglia di Peppino ha deciso di mantenere la massima riservatezza riguardo ai dettagli dell’incidente. Cristina ha affermato che il padre non si sente ancora pronto a raccontare la sua esperienza, e che potrebbero passare alcuni giorni prima che sia in grado di farlo. Anche il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, ha espresso la sua preoccupazione per il benessere di Peppino, sottolineando l’importanza di concedergli il tempo necessario per recuperare dalle ferite, sia fisiche che psicologiche. La comunità si è unita nel rispetto della privacy della famiglia, riconoscendo che la guarigione richiede tempo e supporto.