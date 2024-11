Riunione per l'ordine pubblico a San Sebastiano al Vesuvio

Un incontro cruciale per la sicurezza della comunità

Oggi, alle ore 18, si svolgerà una riunione del comitato per l’ordine pubblico presso il Municipio di San Sebastiano al Vesuvio. Questo incontro si rende necessario a seguito dell’omicidio di Santo Romano, un ragazzo di 19 anni, tragicamente ucciso con un colpo di pistola. La vittima era intervenuta come paciere in una rissa tra due gruppi di giovani, uno dei quali includeva i suoi amici. Questo evento ha scosso profondamente la comunità locale, portando a una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Le cause di una violenza inaspettata

La rissa che ha portato all’omicidio di Santo Romano è stata innescata da un banale litigio, scaturito da un pestone e una scarpa sporcata. Questo episodio mette in luce come anche le situazioni più insignificanti possano degenerare in violenza, specialmente tra i giovani. La comunità si interroga su come prevenire tali eventi in futuro e su quali misure adottare per garantire la sicurezza dei cittadini. La riunione di oggi rappresenta un’opportunità per discutere strategie e soluzioni concrete.

Un momento di riflessione e preghiera

Successivamente, alle ore , si terrà una veglia di preghiera officiata dal sacerdote don Ciro Cozzolino. Questo momento di raccoglimento sarà un’occasione per la comunità di unirsi nel dolore e nella riflessione, onorando la memoria di Santo Romano e sostenendo la sua famiglia in questo momento difficile. La veglia rappresenta anche un appello alla pace e alla coesione sociale, elementi fondamentali per prevenire ulteriori episodi di violenza.