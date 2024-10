Roberto Alessi commenta su Fedez e Chiara: “Relazione aperta? Adesso mi esprimo io.”

Durante una puntata de Le Iene, Taylor Mega ha insinuato una possibile relazione aperta tra Fedez e Chiara Ferragni. Alberto Matano ha discusso la questione a La Vita in Diretta con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale ha detto che non era a conoscenza di questa presunta relazione e ha criticato Taylor Mega per le sue dichiarazioni. Alessi ha anche sottolineato l'importanza del rispetto nei confronti dei figli di Fedez e Ferragni, che potrebbero incappare in queste storie online in futuro. Infine, Alessi ha ricordato che Fedez ha di recente finanziato un centro per bambini affetti da gravi patologie e che Chiara Ferragni starebbe frequentando il CEO di una nota compagnia di moda.

Durante una recente puntata de Le Iene, Taylor Mega ha lanciato una sorprendente indiscrezione riguardante Fedez e Chiara Ferragni, suggerendo che nell’ultimo anno di matrimonio la coppia avrebbe avuto una relazione aperta. Ieri, Alberto Matano ha affrontato la questione a La Vita in Diretta, coinvolgendo Roberto Alessi, uno dei più famosi gossippari italiani. Il direttore di Novella 2000, pur conoscendo molte informazioni sui personaggi famosi, ha chiarito che non è a conoscenza di una presunta apertura della relazione tra Chiara e Fedez. Inoltre, ha criticato Taylor Mega per le sue affermazioni.

Roberto Alessi ha commentato riguardo a Chiara e Fedez dicendo: “No, non erano una coppia aperta. Non ho informazioni in merito”.

Ha aggiunto: “Credete davvero che siano stati una coppia aperta? A me non risulta affatto. Se fosse vera la faccenda riguardante Fedez e Taylor Mega, quest’ultima ha persino partecipato all’ultimo video di Fedez contro Tony Effe. In un’epoca in cui la parità di genere dovrebbe prevalere, sarebbe giusto mantenere un certo riserbo. Ma anche le donne sono tenute a comportarsi in modo simile. Qual è il punto di questa storia?

In più, c’è un aspetto molto negativo in tutto questo. Spesso possiamo ridere di queste notizie di gossip, ma ci sono anche due bambini coinvolti, uno dei quali ha già sei anni. Tra qualche anno, potrebbe imbattersi in queste storie online e credo sia fondamentale considerare il rispetto che dobbiamo ai più piccoli, anche prima che possano comprenderne appieno il significato. E bisogna anche avere rispetto per una separazione.”

Recentemente si parla molto di questo giovane, ma desidero evidenziare un fatto significativo. Due giorni fa a Roma è stato inaugurato un centro dedicato ai bambini affetti da gravi patologie, realizzato grazie ai fondi messi a disposizione da una fondazione di Fedez. È fondamentale sottolineare questo aspetto. Nel frattempo, sembra che Chiara stia frequentando il CEO di una nota compagnia di moda.