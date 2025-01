Il comune abruzzese adotta un limite per i bus turistici per preservare il territorio.

Il problema dell’overtourism a Roccaraso

Roccaraso, una delle mete sciistiche più rinomate d’Italia, sta affrontando una crisi legata all’overtourism. Negli ultimi mesi, il flusso di turisti ha raggiunto livelli insostenibili, causando non solo congestione del traffico, ma anche danni all’immagine del comprensorio. La prefettura dell’Aquila ha deciso di intervenire, stabilendo un limite massimo di cento bus turistici al giorno per accedere al comprensorio dell’Alto Sangro. Questa misura, sebbene necessaria, solleva interrogativi sulla sostenibilità del turismo nella regione.

Le misure adottate e le reazioni locali

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha convocato un vertice con sindaci e forze dell’ordine per potenziare i controlli e i posti di blocco. La decisione di limitare il numero di bus è stata accolta con favore da alcuni operatori turistici, che vedono in questa iniziativa un modo per preservare la qualità dell’esperienza turistica. Tuttavia, non tutti sono convinti che questa sia la soluzione definitiva. Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha dichiarato che la gestione degli accessi a targhe alterne era complicata e che ora si procederà a misurare gli effetti delle nuove restrizioni.

Le proposte per un turismo sostenibile

Nonostante le misure adottate, alcuni rappresentanti locali, come il presidente dell’Ucdl, Erich Grimaldi, ritengono che sia necessario fare di più. Grimaldi ha proposto l’istituzione di una prenotazione obbligatoria per i bus turistici e l’introduzione di una tassa d’ingresso per i visitatori. Queste misure potrebbero contribuire a gestire meglio il flusso turistico e a prevenire il sovraffollamento. Inoltre, è stata sollevata la questione della pubblicità di eventi che attirano un numero eccessivo di visitatori, con la richiesta di sanzioni per chi continua a promuovere tali iniziative.

Il ruolo dei social media nel turismo

Un altro aspetto da considerare è l’impatto dei social media sul turismo a Roccaraso. Influencer come Rita De Crescenzo, con milioni di follower, hanno il potere di attirare un gran numero di visitatori. De Crescenzo ha annunciato che tornerà a Roccaraso, promettendo di portare con sé un numero ancora maggiore di follower. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla responsabilità degli influencer nel promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del territorio. La sfida per Roccaraso sarà quella di trovare un equilibrio tra la promozione turistica e la salvaguardia dell’ambiente e della comunità locale.