Federico Rende, 45 anni, avvocato originario di Cosenza e residente a Roma da diversi anni, è stato trovato morto nel suo appartamento nella Capitale.

Avvocato trovato morto in casa a Roma

Il ritrovamento è avvenuto ieri sera poco prima delle 21. A segnalare l’accaduto è stata la fidanzata dell’uomo, preoccupata perché non aveva sue notizie da diverse ore. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile, sono intervenuti in via Taranto, dove hanno trovato il corpo della vittima nel bagno dell’abitazione.

Indagano gli inquirenti

Secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe a circa 12 ore prima del ritrovamento. Le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato di via in Selci, che dovranno ora cercare di fare luce sul decesso prematuro. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano per gli accertamenti necessari. La Procura potrebbe richiedere che venga eseguita l’autopsia.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Gli inquirenti stanno esplorando diverse ipotesi. Tra queste, la più plausibile sembra essere un malore improvviso, che si è rivelato fatale. L’appartamento, dove l’avvocato svolgeva anche la sua professione, è stato trovato in ordine e chiuso dall’interno e non presenta segni di effrazione. Non viene tuttavia esclusa nessuna pista.