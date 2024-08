Francesco Chiofalo in ospedale: ha avuto un malore causato dall'intervento per il tumore al cervello.

Ore difficili per Francesco Chiofalo, che è finito in ospedale a causa di un malore. Il ragazzo ha spiegato ai fan che si è sentito male a causa dell’intervento fatto qualche anno fa per il tumore al cervello. Come sta adesso?

Francesco Chiofalo in ospedale: malore per il tumore al cervello

Tramite il suo profilo Instagram, Francesco Chiofalo ha annunciato di essere finito nuovamente in ospedale. L’ex volto di Temptation Island ha avuto un malore e, stando a quanto gli hanno riferito i medici, è collegato all’intervento fatto qualche tempo fa per rimuovere il tumore al cervello.

Le parole di Francesco Chiofalo

Via Instagram, Francesco Chiofalo ha spiegato:

“Ieri purtroppo ho avuto un malore dovuto all’intervento al cervello per asportare un tumore che ho avuto qualche anno fa. Ho fatto una risonanza magnetica con contrasto al cervello per vedere se ci sono eventuali problemi da risolvere dopo questo intervento. Dovrò aspettare una settimana per avere i risultati. Ora sto bene e fortunatamente mi sento meglio. Colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto messaggi di affetto”.

Come sta Francesco Chiofalo dopo il malore?

Dopo il malore e gli esami del caso, Francesco è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Adesso non può fare altro che riposarsi e attendere i risultati della risonanza magnetica. Ovviamente, la speranza, sua e di quanti gli vogliono bene, è che non sia nulla di grave e che il tumore al cervello non c’entri niente.