La rottura tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sembra definitiva. Questa volta, difficilmente torneranno insieme, anche perché dovrebbero rimangiarsi le gravi accuse che si stanno lanciando sui social.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: brutta rottura

Qualche giorno fa, Francesco Chiofalo ha annunciato la rottura con Drusilla Gucci. L’ex volto di Temptation Island, via Instagram, ha raccontato che si sono lasciati in “pessimi rapporti“, condendo il tutto con filtri e lacrime forzate. Poco dopo, anche la ragazza ha rotto il silenzio, lanciandogli accuse ben precise.

Le parole di Drusilla Gucci

A distanza di qualche giorno dall’annuncio di Francesco, Drusilla Gucci ha tuonato:

“L’importante nella vita è autoconvincersi. Lui è sempre stato un maestro a fare la vittima, si sa. Buffo come le persone che dichiarano di non avere rimpianti, e di essersi sempre impegnate, siano poi quelle che non hanno fatto altro che perseverare nel commettere errori su errori. Grazie errori, visto che la parola ‘grave’ piace tanto. A quanto pare l’importante nella vita è autoconvincersi. Lasciamo almeno questo a chi non resta altro”.

Ovviamente, Chiofalo non è rimasto in silenzio e ha minacciato l’ex fidanzata di raccontare cosa è successo davvero tra loro. Francesco ha sottolineato che Drusilla non sta facendo altro che raccontare bugie.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: volano stracci

La Gucci, a questo punto, ha replicato in modo pungente:

“Vorrei dire ‘che pena’… ma mi sa che la pena è già andata sold out. E mentre c’è chi si abbassa a livelli discutibili, me ne resto in alta montagna. Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargere il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso. Che paura.”

L’ultima parola spetta a Chiofalo che ha minacciato ancora una volta di raccontare tutta la verità. Secondo la sua versione dei fatti, se vuotasse il sacco Drusilla farebbe una pessima figura. Per il momento, i due ex fidanzati si sono limitati ad uno scambio social di frecciatine al vetriolo, ma, considerando i precedenti, non si escludono ulteriori colpi di scena.