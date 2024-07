Storia d’amore al capolinea per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Ad annunciare che si sono lasciati è stato lui, con il solito video strappalacrime affidato ai social.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati

Dopo aver superato diverse crisi, più o meno vere, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati per sempre. Ad annunciarlo è stato l’ex volto di Temptation Island, con un video strappalacrime affidato ad Instagram. Nel filmato, il simpatico ‘Lenticchio’ sembra recitare un copione, una sorta di provino per una telenovelas americana.

L’annuncio di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, ovviamente usando i filtri di Instagram, ha dichiarato:

“Oggi è una giornata complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre e non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto molto gravi che adesso non mi va di raccontare e che magari, forse, farò più avanti. In questi anni ci sono stati molti retroscena che voi non conoscete, giustamente. Purtroppo ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose, vi chiedo di avere rispetto per questo momento”.

Francesco e Drusilla si sono lasciati davvero? I dubbi dei fan

Al momento, Drusilla Gucci non ha commentato l’annuncio di Francesco. A farlo sono stati i fan, che non hanno minimamente creduto al dolore che lui ha provato a sventolare. Tra i tanti dubbi, uno va per la maggiore: “Nel dolore fra gli hashtag c’è pure il nome degli orologi che pubblicizzi. Lasciati in pessimi rapporti“. Questa volta la rottura sarà reale o è l’ennesima messa in scena? In molti optano per la seconda opzione.